Булыкин - о Соболеве: складывается впечатление, что ему все равно, играет он или нет

Не знаю, какая зарплата у Соболева, но складывается впечатление, что ему все равно, играет он или нет.Он все равно получает хорошую зарплату. В этом и проблема всех российских футболистов. У нас нет бонусной системы, и люди получают деньги независимо от того, как играют, - передаёт слова эксперта "Евро-Футбол.Ру".
Форвард выступает за "Зенит" с лета 2024 года. В текущем сезоне нападающий принял участие в 23 матчах за петербургский клуб, забил пять мячей и оформил два ассиста. Трудовой договор игрока с "сине-бело-голубыми" действует до середины 2027 года, а его рыночная стоимость составляет около 5 млн евро.
"Зенит" с 39 очками в активе располагается на второй позиции в чемпионате России. На первой строчке идёт "Краснодар", набравший 40 баллов. РПЛ возобновится в конце февраля.