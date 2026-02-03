Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Зенит
2 - 1 2 1
ДинамоЗавершен
Крылья Советов
2 - 1 2 1
ТорпедоЗавершен
Спартак
2 - 0 2 0
ПюникЗавершен
ЦСКА
2 - 2 (П 5 - 4) 2 254
КраснодарЗавершен

Булыкин - о Соболеве: складывается впечатление, что ему все равно, играет он или нет

Экс-футболист сборной России Дмитрий Булыкин поделился своим мнением об игре Александра Соболева в составе "Зенита" после товарищеского матча с московским "Динамо" (2:1).
Фото: ФК "Зенит"
По словам Булыкина, манера поведения форварда на поле и его отношение к игровому процессу вызывают вопросы, которые, по мнению Булыкина, характерны для многих российских игроков.

Не знаю, какая зарплата у Соболева, но складывается впечатление, что ему все равно, играет он или нет.
Он все равно получает хорошую зарплату. В этом и проблема всех российских футболистов. У нас нет бонусной системы, и люди получают деньги независимо от того, как играют, - передаёт слова эксперта "Евро-Футбол.Ру".

Форвард выступает за "Зенит" с лета 2024 года. В текущем сезоне нападающий принял участие в 23 матчах за петербургский клуб, забил пять мячей и оформил два ассиста. Трудовой договор игрока с "сине-бело-голубыми" действует до середины 2027 года, а его рыночная стоимость составляет около 5 млн евро.

"Зенит" с 39 очками в активе располагается на второй позиции в чемпионате России. На первой строчке идёт "Краснодар", набравший 40 баллов. РПЛ возобновится в конце февраля.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится