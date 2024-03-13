"Для чего Ахметов перешел в "Зенит"? Чтобы полировать чемпионскую скамейку за совсем другие финансовые условия", - цитирует Корнеева "СЭ".
Ильзат Ахметов перешел из "Краснодара" в "Зенит" в зимнее трансферное окно за 850 тысяч евро. После 20-ти сыгранных туров петербургский клуб занимает первое место в турнирной таблице российского чемпионата и опережает "Краснодар" на одно очко. Тройку лидеров замыкает московское "Динамо" с отставанием от лидера в два очка. Напомним, что команда Сергея Семака становилась чемпионом России пять раз подряд.
Корнеев: Ахметов перешел в "Зенит", чтобы полировать чемпионскую скамейку
Экс-спортивный директор "Зенита" Игорь Корнеев высказался о переходе Ильзата Ахметова в "Зенит" из "Краснодара".
Фото: ФК "Зенит"