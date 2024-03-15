Матчи Скрыть

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Реал Сосьедад
23:00
КадисНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Эмполи
22:45
БолоньяНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Кельн
22:30
РБ ЛейпцигНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Тулуза
23:00
ЛионНе начат

Кафанов: Хайкин восстанавливается четвёртый месяц, через десять дней должен начать тренироваться

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов поделился информацией о состоянии здоровья травмированного кандидата в национальную команду голкипера норвежского "Будё/Глимт" Никиты Хайкина.
Фото: Getty Images
- Я разговаривал с Никитой, через десять дней он должен начать тренироваться. Уже четвертый месяц он восстанавливается. Надеюсь, что по окончании четырёх месяцев он начнёт тренироваться и быстро вернется в строй, - передаёт слова Кафанова Metaratings.ru.

28-летний российский вратарь норвежского "Будё/Глимт" Никита Хайкин в текущем сезоне провёл за клуб 10 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 9 голов, завершив 4 игры без пропущенных мячей. Голкипер не сыграл ни одного матча после 9 ноября 2023 года из-за травмы плеча.

Сборная России Буде-Глимт Хайкин Кафанов
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится