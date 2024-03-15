- Я разговаривал с Никитой, через десять дней он должен начать тренироваться. Уже четвертый месяц он восстанавливается. Надеюсь, что по окончании четырёх месяцев он начнёт тренироваться и быстро вернется в строй, - передаёт слова Кафанова Metaratings.ru.
28-летний российский вратарь норвежского "Будё/Глимт" Никита Хайкин в текущем сезоне провёл за клуб 10 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 9 голов, завершив 4 игры без пропущенных мячей. Голкипер не сыграл ни одного матча после 9 ноября 2023 года из-за травмы плеча.
Кафанов: Хайкин восстанавливается четвёртый месяц, через десять дней должен начать тренироваться
Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов поделился информацией о состоянии здоровья травмированного кандидата в национальную команду голкипера норвежского "Будё/Глимт" Никиты Хайкина.
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