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Акинфеев: ни разу даже не было мыслей завершить карьеру

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37-летний голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев ответил на вопрос о своём физическом состоянии.
Фото: РПЛ
- Тело, конечно, даёт о себе знать, но всё не так плохо. У меня даже ни разу не было мыслей завершить карьеру. Я давно мог сказать, что мне всё надоело, но смысл, если это неправда? - передаёт слова Акинфеева "Чемпионат".

37-летний вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев является воспитанником клубной академии и всю свою карьеру выступает за красно-синих, срок его выступлений за взрослую команду "армейцев" составляет 21 год. В текущем сезоне на счету Акинфеева 19 матчей за клуб во всех турнирах, 21 пропущенный гол и 7 игр без пропущенных мячей.

ЦСКА Игорь Акинфеев
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