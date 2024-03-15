Голкипер и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев поделился комментарием о потенциальной возможности поставить памятник в его честь у стадиона «армейцев». Ранее генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщал о том, что после завершения игровой карьеры Акинфеева планируется поставить памятник голкиперу возле стадиона.
«Мне собираются поставить памятник у стадиона ЦСКА? Считаю, что памятник ставить не надо. По крайней мере рано. Кому бы я поставил? Я бы на себя такую ношу не взял. Понятно, что можно Гинеру, но не мне решать», - передает слова Акинфеева «Чемпионат».
За свою карьеру Игорь Акинфеев провел в составе ЦСКА 757 матчей, отыграв из них 316 встреч на ноль.
Акинфеев: памятник у стадиона ЦСКА мне ставить рано
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о возможном возведении памятника в его честь.
Фото: "Чемпионат"