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Акинфеев: памятник у стадиона ЦСКА мне ставить рано

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Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о возможном возведении памятника в его честь.
Фото: "Чемпионат"
Голкипер и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев поделился комментарием о потенциальной возможности поставить памятник в его честь у стадиона «армейцев». Ранее генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщал о том, что после завершения игровой карьеры Акинфеева планируется поставить памятник голкиперу возле стадиона.

«Мне собираются поставить памятник у стадиона ЦСКА? Считаю, что памятник ставить не надо. По крайней мере рано. Кому бы я поставил? Я бы на себя такую ношу не взял. Понятно, что можно Гинеру, но не мне решать», - передает слова Акинфеева «Чемпионат».

За свою карьеру Игорь Акинфеев провел в составе ЦСКА 757 матчей, отыграв из них 316 встреч на ноль.

ЦСКА Игорь Акинфеев
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