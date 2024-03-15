"Мне кажется, что в России есть деление на команды: есть "Зенит", а потом идут все остальные. Он на вершине айсберга. По сути "Зенит" – это "ПСЖ", лучшие деньги России у него. И поэтому питерцы показывают лучший футбол в чемпионате", - цитирует Гойковича "РБ Спорт".
В текущем сезоне Гойкович провел за "Оренбург" 19 матчей и не отличился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 28-летнего игрока в 1,5 миллиона евро. Контракт центрального защитника с клубом истекает по окончании текущего сезона. После 20-ти сыгранных туров петербургский "Зенит" лидирует в турнирной таблице российского чемпионата и опережает "Краснодар" на одно очко. Команда Давида Деограсии занимает 14-е место и имеет в своем активе 19 очков. В зимнее трансферное окно "Зенит" потратил на трансферы 29,850 миллионов евро.
Гойкович: есть "Зенит", а потом идут все остальные. По сути "Зенит" – это "ПСЖ", лучшие деньги России у него
Защитник "Оренбурга" Ренато Гойкович высказался о петербургском "Зените".
Фото: ФК "Зенит"