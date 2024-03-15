"Соболев бы не помешал сборной России. Он мог бы разнообразить игру в атаке. Но тут все вопросы к тренерскому штабу", - цитирует Жиркова "СЭ".
Форвард "Спартака" Александр Соболев не попал в расширенный список сборной России на мартовские сборы. В текущем сезоне нападающий провел за московский клуб 21 матч и отметился 7-ю забитыми мячами и 6-ю результативными передачами. Соболев провел 15 игр за сборную России и забил шесть голов. В марте национальная команда проведет два товарищеских матча: 21-го числа с Сербией и 25-го с Парагваем.
Жирков: Соболев бы не помешал сборной России, но все вопросы к тренерскому штабу
Экс-игрок сборной России Юрий Жирков высказался о непопадании форварда "Спартака" Александра Соболева в расширенный список национальной команды.
Фото: РФС