"Пока нет информации насчет матча против "Динамо". Понимание будет через неделю", - цитирует Гусева "Матч ТВ". Ранее "СКА-Хабаровск" обыграл "Сочи" в 1/4 финала Пути регионов Кубка России, матч был перенесен на юг из-за проблем со стадионом у хабаровчан.
Московское "Динамо" уступило "Зениту" в четвертьфинале Пути РПЛ Кубка России с общим счетом 1:2 и вылетело в нижнюю сетку турнира. После 20-ти сыгранных туров команда Марцела Лички занимает третье место в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от лидирующего петербургского "Зенита" на два очка.
Гендир "СКА-Хабаровск" - о месте проведения матча с "Динамо": понимание будет через неделю
Генеральный директор "СКА-Хабаровск" Михаил Гусев сказал, что пока не имеет информации о месте проведения кубковой встречи с "Динамо".
Фото: ФК "СКА-Хабаровск"