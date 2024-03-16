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Гендир "СКА-Хабаровск" - о месте проведения матча с "Динамо": понимание будет через неделю

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Генеральный директор "СКА-Хабаровск" Михаил Гусев сказал, что пока не имеет информации о месте проведения кубковой встречи с "Динамо".
Фото: ФК "СКА-Хабаровск"
"Пока нет информации насчет матча против "Динамо". Понимание будет через неделю", - цитирует Гусева "Матч ТВ". Ранее "СКА-Хабаровск" обыграл "Сочи" в 1/4 финала Пути регионов Кубка России, матч был перенесен на юг из-за проблем со стадионом у хабаровчан.

Московское "Динамо" уступило "Зениту" в четвертьфинале Пути РПЛ Кубка России с общим счетом 1:2 и вылетело в нижнюю сетку турнира. После 20-ти сыгранных туров команда Марцела Лички занимает третье место в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от лидирующего петербургского "Зенита" на два очка.

Кубок России Динамо СКА-Хабаровск
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