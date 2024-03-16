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Агент: как уход тренера может повлиять на будущее Батчи? Он останется в клубе

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Футбольный агент Эдуардо Мариньо, представляющий интересы игрока "Краснодара" Жоау Батчи, высказался о будущем своего клиента после отставки Владимира Ивича.
Фото: ФК "Краснодар"
"Как уход тренера может повлиять на будущее Батчи? У него контракт с "Краснодаром", он останется. Нет никаких проблем", - цитирует Мариньо "РБ Спорт".

Напомним, что главный тренер "Краснодара" Владимир Ивич был отправлен в отставку после поражения от "Химок" в кубковой встрече. В текущем сезоне Батчи провел за "быков" 24 матча и отличился одним забитым голом и 4-мя результативными передачами. После 20-ти сыгранных туров южане занимают второе место в турнирной таблице российского чемпионата и имеют в своем активе 39 очков.

Батчи Краснодар Владимир Ивич
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