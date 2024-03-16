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Бальбуэна: конечно, мы ждем матча с Россией, это будет отличная игра

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Защитник московского "Динамо" Фабиан Бальбуэна высказался о предстоящем матче со сборной России.
Фото: ФК "Динамо"
"Мы приезжаем в Сочи 18-го числа, чтобы начать подготовку к матчам сборной. С нетерпением ждем, когда все вместе сможем собраться в составе национальной команды. Большинство игроков нашей сборной — друзья, мы всегда хорошо проводим время вместе. Конечно, мы ждем матча с Россией, это будет отличная игра", - цитирует Бальбуэна "СЭ".

В текущем сезоне центральный защитник принял участие в 21-м матче и отметился одной голевой передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 32-летнего парагвайца в три миллиона евро. В марте сборная России проведет два товарищеских матча: 21-го числа с Сербией и 25-го с Парагваем. Бальбуэна попал в окончательный состав национальной команды Парагвая и сможет принять участие во встрече с Россией. Оба матча пройдут на стадионе московского "Динамо". Также за сборную Парагвая сыграет еще один центральный защитник "бело-голубых" - Роберто Фернандес.

Динамо Фабиан Бальбуэна Сборная России Сборная Парагвая
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