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Карпин рассказал, когда Захарян, Кузяев и Головин прибудут в расположение сборной России

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Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, когда в расположение национальной команды приедут игроки, выступающие в европейских чемпионатах.
Фото: "Матч ТВ"
"Арсен Захарян должен ночью прибыть в расположение сборной, а остальные наши легионеры — Кузяев и Головин — уже после тура в своих чемпионатах", - цитирует Карпина "Матч ТВ".

Во время мартовского учебно-тренировочного сбора сборная России проведет две товарищеские встречи. 21 марта команда Валерия Карпина сыграет со сборной Сербии, 25 марта - против сборной Парагвая. Оба матча пройдут в Москве на стадионе "Динамо" "ВТБ Арена". Полузащитник "Реала Сосьедад" Арсен Захарян, хавбек "Гавра" Далер Кузяев и полузащитник "Монако" Александр Головин попали в окончательный состав национальной команды на мартовский сбор.

Валерий Карпин Сборная России Арсен Захарян Александр Головин Далер Кузяев
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