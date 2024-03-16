"Арсен Захарян должен ночью прибыть в расположение сборной, а остальные наши легионеры — Кузяев и Головин — уже после тура в своих чемпионатах", - цитирует Карпина "Матч ТВ".
Во время мартовского учебно-тренировочного сбора сборная России проведет две товарищеские встречи. 21 марта команда Валерия Карпина сыграет со сборной Сербии, 25 марта - против сборной Парагвая. Оба матча пройдут в Москве на стадионе "Динамо" "ВТБ Арена". Полузащитник "Реала Сосьедад" Арсен Захарян, хавбек "Гавра" Далер Кузяев и полузащитник "Монако" Александр Головин попали в окончательный состав национальной команды на мартовский сбор.
Карпин рассказал, когда Захарян, Кузяев и Головин прибудут в расположение сборной России
Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, когда в расположение национальной команды приедут игроки, выступающие в европейских чемпионатах.
Фото: "Матч ТВ"