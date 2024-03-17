- Не ожидал, что "Локомотив" так плохо начнет вторую часть сезона. На сборах смотрелись неплохо, а в официальных матчах футболисты выглядят уставшими. Все в плохом состоянии, и не просматривается рисунок игры. Непонятны действия тренерского штаба. Видно, что Дзюба и Миранчук абсолютно не готовы к сезону, но их продолжают ставить. В Кубке России будет тяжело. Не думаю, что "Локомотив" обыграет "Урал". Если такая игра продолжится, совет директоров может уволить тренера. Скорее всего, Галактионов перегрузил футболистов на сборах, - передаёт слова Наумова "РБ Спорт".
Московский "Локомотив" в трёх матчах весенней части сезона-2023/2024 во всех турнирах не одержал ни одной победы. "Железнодорожники" уступили на выезде московскому "Динамо" (1:2) и сыграли домашнюю ничью с "Сочи" (2:2) в Российской премьер-лиге, после чего проиграли двухматчевое противостояние 1/4 финала верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ) Кубка России калининградской "Балтике", завершив ответный матч на своём поле вничью 1:1 после выездной ничьей 2:2 в ноябре 2023 года и уступив в серии пенальти со счётом 6:7.
Во втором этапе нижней сетки плей-офф (Пути регионов) Кубка России "Локомотив" сыграет на выезде с екатеринбургским "Уралом".
Наумов: не думаю, что "Локомотив" обыграет "Урал" в Кубке. Все в плохом состоянии, Дзюба и Миранчук не готовы к сезону
Экс-президент "Локомотива" Николай Наумов критически высказался об игре "железнодорожников" в весенней части сезона.
Фото: ФК "Локомотив"