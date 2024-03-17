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Канчельскис: "Спартак" пять лет заводит шарманку "мы - лучшие", но каждый раз проваливается

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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался об амбициях и провалах «Спартака».
Фото: "РИА Новости"
Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис поделился своим мнением о нынешнем положении «Спартака». По словам Канчельскиса, сейчас нет никакого смысла менять нынешнего главного тренера команды Гильермо Абаскаля, ему необходимо доработать до конца сезона. Канчельскис также добавил, что по его мнению, это уже пятый провальный для «Спартака» сезон.

«Они каждый год все проваливают. И каждый год начинают заново заводить ту самую шарманку: «Мы лучшие! Мы — чемпионы!». Пока пять лет проваливаются непонятно куда», - передает слова Канчельскиса «СЭ».СЭ

Спартак Андрей Канчельскис
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