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Силкин: "Краснодар" упустил хорошего тренера. Выпасть из чемпионской гонки - не сложно

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Экс-главный тренер "Динамо" Сергей Силкин прокомментировал отставку сербского специалиста Владимира Ивича из "Краснодара".
Фото: официальный сайт "Краснодара"
"Краснодар" упустил хорошего тренера. Беда одна не бывает, сейчас команда может получить последствия. Выпасть из чемпионской гонки - не сложно, сложно - забраться в неё. Думаю, Ивич чувствовал, что будет отставка. Это было непростое решение, потому что тренер работал хорошо. Но "Краснодар" всё равно движется к этому первому месту за счёт клубной концепции. Всё это будет продолжаться. Уверен, Галицкий знает, что делает", - сказал Силкин.

После поражения "Краснодара" в матче 1/8 финала Кубка России от "Химок" стало известно об увольнении с поста главного тренера команды Владимира Ивича. Контракт с "горожанами" до конца сезона подписал российский тренер Мурад Мусаев, который уже работал в "Краснодаре" ранее.

После возобновления сезона "быки" один раз сыграли вничью (1:1 - с "Рубином") и дважды проиграли (1:2 - с "Ростовом" и 0:2 - с "Химками"). Таким образом, "Краснодар" упустил первую строчку в турнирной таблице РПЛ и отстает от "Зенита" на одно очко. 30-го марта в рамках 22-го тура "Краснодар" на выезде встретится с "Локомотивом".

Источник: "LegalBet"

Краснодар Сергей Силкин Владимир Ивич
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