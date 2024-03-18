- Большинство игроков уезжают в свои сборные, тем более "Реал Сосьедад" - это немаленький клуб, он играл в Лиге чемпионов и сейчас борется за еврокубки. Именно поэтому многие игроки уезжают в национальные команды. Для Захаряна вызов в главную команду страны, пускай без официальных игр, очень важен. Правильно принимать такие вызовы. Тем более игры у сборной России не с какими-то пятисортными национальными командами, как Куба, а с хорошими соперниками. Поэтому выйти и поиграть за сборную - это в кайф, - передаёт слова Дьякова "Чемпионат".
20-летний атакующий полузащитник Арсен Захарян в августе 2023 года перешёл из московского "Динамо" в испанский "Реал Сосьедад", сумма трансферной компенсации составила 13 миллионов евро. Осенью 2023 года Захарян не получал вызовы на товарищеские матчи сборной России, но был вызван на мартовский сбор 2024 года с товарищескими встречами со сборными Сербии и Парагвая.
15 марта, за два дня до приезда в расположение сборной России, Захарян забил свой дебютный гол за "Реал Сосьедад", это произошло в 31-й по счёту игре Арсена за испанский клуб во всех турнирах. Также в его активе в составе басков есть одна результативная передача.
Дьяков: для Захаряна вызов в главную команду страны очень важен
Экс-защитник московского "Динамо" Виталий Дьяков высказался о значении вызова в сборную России для 20-летнего атакующего хавбека "Реала Сосьедад" Арсена Захаряна.
Фото: РПЛ