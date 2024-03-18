- Думаю, всё будет хорошо. На данный момент мы имеем то, что имеем, ничего не можем с этим поделать. Мы продолжаем работать, строить связи, команду. Считаю, что у нас всё впереди и всё будет хорошо, - цитирует Волкова "РБ Спорт".
С февраля 2022 года сборная России, как и все остальные российские клубы и сборные, не имеет возможности выступать в международных соревнованиях из-за отстранения, наложенного руководством УЕФА и ФИФА по политическим причинам. В декабре 2023 года исполком РФС принял решение не подавать заявление о выходе из УЕФА для дальнейшего перехода в АФК - Азиатскую конфедерацию футбола, а продолжить попытки переговоров с УЕФА о снятии отстранения.
Сергей Волков - об отстранении сборной России: у нас всё впереди и всё будет хорошо
Защитник "Краснодара" и сборной России Сергей Волков прокомментировал ситуацию с запретом на участие нашей национальной команды в международных турнирах.
Фото: РИА Новости