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Быстров: остался ли "Спартак" в чемпионской гонке? Он там и не был

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Экс-футболист московского "Спартака" Владимир Быстров скептически оценил шансы "красно-белых" на победу в РПЛ в текущем сезоне.
Фото: Imago
"Остался ли "Спартак" в чемпионской гонке? Как он мог там остаться, если он там не был?", - приводит слова Владимира Быстрова "РБ Спорт"

За 10 туров до конца чемпионата московский "Спартак" располагается на 6-й строчке в турнирной таблице чемпионата России. В активе "красно-белых" 31 очко в 20-ти матчах. Отставание от лидирующего "Зенита" составляет 9 очков.

В первых двух турах после возобновления сезона "Спартак" набрал лишь одно очко, ни разу при этом не забив. Матч 19-го тура против "Зенита" в Санкт-Петербурге завершился нулевой ничьей, а домашний матч 20-го тура был проигран воронежскому "Факелу" (0:2).

Владимир Быстров Спартак
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