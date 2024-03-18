"Остался ли "Спартак" в чемпионской гонке? Как он мог там остаться, если он там не был?", - приводит слова Владимира Быстрова "РБ Спорт"
За 10 туров до конца чемпионата московский "Спартак" располагается на 6-й строчке в турнирной таблице чемпионата России. В активе "красно-белых" 31 очко в 20-ти матчах. Отставание от лидирующего "Зенита" составляет 9 очков.
В первых двух турах после возобновления сезона "Спартак" набрал лишь одно очко, ни разу при этом не забив. Матч 19-го тура против "Зенита" в Санкт-Петербурге завершился нулевой ничьей, а домашний матч 20-го тура был проигран воронежскому "Факелу" (0:2).
Быстров: остался ли "Спартак" в чемпионской гонке? Он там и не был
Экс-футболист московского "Спартака" Владимир Быстров скептически оценил шансы "красно-белых" на победу в РПЛ в текущем сезоне.
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