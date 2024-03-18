"Дзюба снимается в шоу, где надо прятаться? Видимо, ему понравилась эта роль и теперь он играет в прятки на футбольном поле. У Дзюбы на первом месте шоу, а не футбол — об этом говорит его результатвиность. Но после завершения карьеры Артем точно не пропадет, потому что он популярен в России", - цитирует Петржелу "РБ Спорт".
В текущем сезоне Артем Дзюба провел за "Локомотив" 23 матча и отметился 4-мя забитыми мячами и 4-мя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 35-летнего игрока в три миллиона евро. Нападающий принимает участие во многих шоу на ТВ и на YouTube. После 20-ти сыгранных туров "железнодорожники" занимают пятое место в турнирной таблице российского чемпионата и имеют в своем активе 32 очка. Команда Михаила Галактионова уступила "Балтике" в 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России (1-1, 6-7 пен.) и сыграет с "Уралом" в сетке Пути регионов.
Петржела: Дзюба играет в прятки на футбольном поле, у него на первом месте шоу, а не футбол
Бывший главный тренер "Зенита" Властимил Петржела высказался об игре форварда "Локомотива" Артема Дзюбы.
Фото: ФК "Локомотив"