"Здесь важно говорить о том, что происходит внутри. Там всё не очень просто. И отношения в коллективе, и всё остальное. Не думаю, что руководство устраивает происходящее. Ведь и некоторые болельщики отворачиваются. Я не могу советовать и говорить, что правильно, а что нет. Но когда нет результата и такие отношения внутри коллектива, надо что-то менять", - цитирует Тихонова "Чемпионат".
После 20-ти сыгранных туров московский "Спартак" занимает шестое место в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от лидирующего петербургского "Зенита" на девять очков. "Красно-белые" одержали победу над "Оренбургом" в 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России (3:2 - общ.) и сыграют с командой Сергея Семака в полуфинале турнира. После поражения от воронежского "Факела" в 20-м туре РПЛ в СМИ появилась информация о том, что в ближайшее время главный тренер команды Гильермо Абаскаль может быть уволен со своего поста.
Тихонов - о "Спартаке": там всё не очень просто - и отношения в коллективе, и всё остальное. Надо что-то менять
Бывший игрок "Спартака" Андрей Тихонов высказался об игре "красно-белых" в текущем сезоне.
Фото: "Чемпионат"