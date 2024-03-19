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Хлусевич: очень сильно жду ультрас "Спартака". Третий год пошел, а я еще ни разу не сыграл при болельщиках на трибунах

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Защитник "Спартака" Даниил Хлусевич признался, что хотел бы сыграть при заполненных трибунах.
Фото: ФК "Спартак"
"Я очень сильно жду ультрас "Спартака". Третий год пошел, а я еще ни разу не сыграл при болельщиках на трибунах. Ни одной игры в чемпионате и Кубке. Вроде только один был матч товарищеский, когда они приходили. Это был единственный матч, а в официальных ни разу", - цитирует Хлусевича "Чемпионат".

Напомним, что с начала сезона-2022/2023 в РПЛ была введена система удостоверения личности болельщика - Fan ID. После этого в российском чемпионате значительно снизилась посещаемость стадионов, а многие фанатские движения начали бойкотировать матчи. После 20-ти сыгранных туров московский "Спартак" занимает шестое место в турнирной таблице и отстает от лидирующего петербургского "Зенита" на девять очков. Хлусевич присоединился к "красно-белым" зимой 2022 года, перейдя из тульского "Арсенала".

Спартак Даниил Хлусевич Fan ID
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