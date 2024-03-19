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Карпин - о невызове Фомина в сборную России: мы не можем вызывать 15 опорных полузащитников

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Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал решение не приглашать на мартовский сбор хавбека столичного "Динамо" Даниила Фомина.
Фото: ТАСС
"Фомина нет, потому что мы не можем вызывать 15 опорных полузащитников. И так уже даже с перебором. Вызвали тех, кто лучше готов на данный момент", - приводит слова Карпина "Чемпионат".

Даниил Фомин, играющий на позиции опорного полузащитника, выступает за московское "Динамо" с лета 2020 года. В текущем сезоне на счету хавбека 22 матча за "бело-голубых" во всех турнирах, в которых он забил два мяча, а также отдал три голевые передачи на партнеров. За сборную России Фомин дебютировал 11 октября 2020 года и принял участие в 16 играх.

Валерий Карпин Даниил Фомин Сборная России
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