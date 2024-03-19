- Если вы посмотрите состав, то там шесть крайних нападающих. Я считаю, что это не его позиция. Имея Головина, Алексея Миранчука, Пиняева, Облякова, Мостового и Зиньковского, для чего его вызывать? В клубе у него статистика, но помимо этого надо делать еще много вещей. Например, много бегать. С Сербией тем более.
Максим Глушенков, выступающий на позиции крайнего флангового нападающего, играет за "Локомотив" с января прошлого года. В нынешнем сезоне в активе 24-летнего вингера 7 забитых мячей и 11 голевых передач в 28 матчах за "железнодорожников" во всех турнирах. За национальную сборную России Глушенков дебютировал 24 сентября 2022 года. За команду Валерия Карпина футболист провел на поле 59 минут в двух товарищеских играх и отметился одним результативным ассистом.
Источник: "Чемпионат"
Карпин - о Глушенкове: в клубе у него статистика, но помимо этого надо делать еще много вещей. Например, много бегать
Наставник сборной России Валерий Карпин рассказал о причинах отсутствия в сборной России вингера "Локомотива" Максима Глушенкова.
Фото: РФС