"Заим вернется в общую группу максимум через 10 дней, по моим прогнозам, ему нужно 7-10 дней", - приводит слова агента "РБ Спорт".
Центральный полузащитник Заим Диванович выступает за "Ахмат" с января прошлого года. В нынешнем сезоне 23-летний хавбек принял участие в 9 матчах за грозненскую команду, провел на поле 433 минуты и не отличился результативными действиями. Напомним, черногорец получил травму крестообразной связки и не играет с сентября 2023 года.
Агент: Диванович вернется в общую группу "Ахмата" через 7-10 дней
Агент хавбека "Ахмата" Заима Дивановича Флорин Биба рассказал, когда игрок вернется к тренировкам в общей группе.
Фото: ФК "Ахмат"