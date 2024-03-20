- Мне европейское будущее интересно, конечно. С нашими футболистами из зарубежных клубов еще не удалось пообщаться, потому что на момент записи они не доехали до сборной. Но, возможно, еще получится поговорить, пообщаться по этому поводу.
Левый крайний защитник Даниил Хлусевич играет за московский "Спартак" с января 2022 года. Действующее соглашение игрока сборной России со столичным клубом рассчитано до лета 2026 года. Transfermarkt оценивает 23-летнего футболиста в 5 миллионов евро. В текущем сезоне защитник принял участие в 15 матчах за "красно-белых" в РПЛ, в которых отличился тремя забитыми голами. Также на счету Хлусевича две результативные передачи в 6 играх Кубка России.
Источник: ТАСС
Хлусевич: конечно, мне интересно европейское будущее
Защитник московского "Спартака" Даниил Хлусевич рассказал, что ему было бы интересно попробовать себя в одной из европейских лиг.
Фото: Чемпионат.com