"Митай не стал основным футболистом в "Локомотиве". Да, он прибавил, но если им интересуется "Ювентус", надо продавать сразу же. Это не тот футболист, который нужен "железнодорожникам", - цитирует Булыкина "РБ Спорт".
Ранее в СМИ появилась информация о том, что селекционеры итальянского "Ювентуса" будут просматривать Марио Митая во время его игры за сборную Албании против Чили. В текущем сезоне Митай провел за "Локомотив" 19 матчей и не отметился результативными действиями. Ранее левый защитник выступал за греческий "АЕК". Интернет-портал Transfermarkt оценивает 20-летнего игрока в 1,5 миллионов евро.
Булыкин: Митай не стал основным футболистом в "Локомотиве", если им интересуется "Ювентус", то надо сразу же продавать
Бывший футболист "Локомотива" Дмитрий Булыкин высказался об интересе "Ювентуса" к Марио Митаю.
Фото: ФК "Локомотив"