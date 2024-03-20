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Главный тренер сборной Сербии Стойкович: стиль России похож на Англию или Данию

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Главный тренер сборной Сербии Драган Стойкович высказался об игровом стиле национальной команды России.
Фото: GETTY IMAGES
"По видеороликам мы видим, что тренер Карпин форсирует современный стиль игры. Нас ждет трудный матч, мы попробуем различные варианты. Завтра нам предстоит непростая игра. Стиль России похож на Англию или Данию", - приводит слова Стойковича "РБ Спорт".

Завтра, 21-го марта сборная России сыграет с Сербией в 20:00 по московскому времени на стадионе московского "Динамо". 25-го числа национальная команда России сыграет с Парагваем на все том же поле. Ранее генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что в этом году сборная России должна провести больше матчей, чем было в прошлом году. В 2023 году сборная России одержала три победы и четыре раза сыграла вничью в восьми товарищеских встречах. В июне сборная России сыграет со сборной Белоруссии в Минске.

Сборная России Сборная Сербии Валерий Карпин
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