"По видеороликам мы видим, что тренер Карпин форсирует современный стиль игры. Нас ждет трудный матч, мы попробуем различные варианты. Завтра нам предстоит непростая игра. Стиль России похож на Англию или Данию", - приводит слова Стойковича "РБ Спорт".
Завтра, 21-го марта сборная России сыграет с Сербией в 20:00 по московскому времени на стадионе московского "Динамо". 25-го числа национальная команда России сыграет с Парагваем на все том же поле. Ранее генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что в этом году сборная России должна провести больше матчей, чем было в прошлом году. В 2023 году сборная России одержала три победы и четыре раза сыграла вничью в восьми товарищеских встречах. В июне сборная России сыграет со сборной Белоруссии в Минске.
Главный тренер сборной Сербии Стойкович: стиль России похож на Англию или Данию
Главный тренер сборной Сербии Драган Стойкович высказался об игровом стиле национальной команды России.
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