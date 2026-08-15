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"Енисей" вырвал ничью в матче Первой лиги с "КАМАЗом"

"Енисей" сыграл вничью с "КАМАЗом", забив гол на последних минутах (2:2).
Фото: ФК "Енисей"
Дублем за "КАМАЗ" отметился правый вингер Мухаммад Султонов. За красноярцев голами отличились полузащитник Марат Тлехугов и правый защитник Никита Шершов.

Первая лига

6 тур

Голы: Тлехугов, 63, Шершов, 90+2 - Султонов, 39 (пен), 66

"Енисей": Сорокин, Цесь, Шершов, Гюрджан, Масловский (Алиев, 81), Чуканов (Батырев, 75), Кокоев (Тлехугов, 46), Иванов (Ломакин, 81), Канаплин, Мазурин (Огиенко, 75), Окладников.

"КАМАЗ": Замерец, Аюкин, Ткачук, Мануйлов, Суханов, Попов (Солодухин, 75), Защепкин, Долгополов (Семенов, 67), Воронин (Кокотун, 67), Султонов (Мосейчук, 75), Гулько (Богданец, 56).

Предупреждения: Цесь, 7, Тлехугов, 57, Чуканов, 59, Богданец, 85, Мосейчук, 87

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