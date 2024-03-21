- Почему из четверки легионеров только Головин в основном составе?
- Думаю, из легионеров он лучше всех готов на данный момент. В "Монако" он играет по 90 минут все игры в высоком темпе и ритме, с хорошей интенсивностью. Арсен Захарян после травмы только 22 минуты провел на поле. Те футболисты, которые были с начала сбора, наверное, готовы чуть лучше, они понимают, что мы должны делать. А Головин в составе потому, что это Головин.
В стартовый состав сборной России на матч с Сербией из игроков, играющих в европейских лигах, попал лишь полузащитник "Монако" Александр Головин. В текущем сезоне российский полузащитник провел за "Монако" 25 матчей, в которых забил шесть мячей и отдал пять результативных передач. Головин несколько раз признавался лучшим игроком месяца в составе "Монако". Арсен Захарян перешел в испанский "Реал Сосьедад" из московского "Динамо" летом 2023 года за 13 миллионов евро. В текущем сезоне полузащитник забил один мяч и отдал одну голевую передачу в 31-м матче за "Реал Сосьедад".
Алексей Миранчук отметился 3-мя забитыми мячами и 10-ю результативными передачами в 27-ми матчах за итальянскую "Аталанту". Матч между сборной России и национальной командой Сербии состоится сегодня, 21-го марта в 20:00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе московского "Динамо".
Источник: "Матч ТВ"
Карпин: думаю, из легионеров Головин лучше всех готов на данный момент
Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил выбор стартового состава на матч с Сербией.
Фото: РФС