Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Сборные

Северная Македония
0 - 0 0 0
Молдова1 тайм
Азербайджан
19:00
МонголияНе начат
Армения
19:00
КосовоНе начат
Норвегия
20:00
ЧехияНе начат
Румыния
22:45
Северная ИрландияНе начат
Венгрия
22:45
ТурцияНе начат
Нидерланды
22:45
ШотландияНе начат
Албания
22:45
ЧилиНе начат
Испания
23:30
КолумбияНе начат

Агент: Мевля, скорее всего, завершит карьеру - он думает о нормальной жизни

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Футбольный агент Евгений Новиков, представляющий интересы центрального защитника Михи Мевли, заявил, что его клиент в ближайшее время может завершить карьеру.
Фото: ФК "Спартак"
"Миха, скорее всего, завершит карьеру. Он думает уже о нормальной жизни, так скажем. У Мевли есть определенный бизнес, но конкретные шаги он пока не озвучивал. Пока просто голову приводит в порядок после карьеры футболиста, возвращается в обычную жизнь", - цитирует Новикова "РБ Спорт".

Мевля выступал за московский "Спартак" с сентября 2022 года по январь 2023 года - клуб и игрок расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. На данный момент Миха является свободным агентом и оценивается интернет-порталом Transfermarkt в 250 тысяч евро. Ранее центральный защитник был игроком "Сочи", "Ростова", "Зенита" и еще ряда европейских клубов. После 20-ти сыгранных туров "красно-белые" занимают шестое место в турнирной таблице российского чемпионата и отстают от лидирующего "Зенита" на девять очков.

Миха Мевля Спартак
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится