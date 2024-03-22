"Миха, скорее всего, завершит карьеру. Он думает уже о нормальной жизни, так скажем. У Мевли есть определенный бизнес, но конкретные шаги он пока не озвучивал. Пока просто голову приводит в порядок после карьеры футболиста, возвращается в обычную жизнь", - цитирует Новикова "РБ Спорт".
Мевля выступал за московский "Спартак" с сентября 2022 года по январь 2023 года - клуб и игрок расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. На данный момент Миха является свободным агентом и оценивается интернет-порталом Transfermarkt в 250 тысяч евро. Ранее центральный защитник был игроком "Сочи", "Ростова", "Зенита" и еще ряда европейских клубов. После 20-ти сыгранных туров "красно-белые" занимают шестое место в турнирной таблице российского чемпионата и отстают от лидирующего "Зенита" на девять очков.
Агент: Мевля, скорее всего, завершит карьеру - он думает о нормальной жизни
Футбольный агент Евгений Новиков, представляющий интересы центрального защитника Михи Мевли, заявил, что его клиент в ближайшее время может завершить карьеру.
Фото: ФК "Спартак"