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Товарищеские матчи. Сборные

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0 - 0 0 0
Молдова1 тайм
Азербайджан
19:00
МонголияНе начат
Армения
19:00
КосовоНе начат
Норвегия
20:00
ЧехияНе начат
Румыния
22:45
Северная ИрландияНе начат
Венгрия
22:45
ТурцияНе начат
Нидерланды
22:45
ШотландияНе начат
Албания
22:45
ЧилиНе начат
Испания
23:30
КолумбияНе начат

Генеральный секретарь РФС Митрофанов заявил, что Россия не планирует играть с Казахстаном

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Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что сборная России не будет играть с Казахстаном.
Фото: РФС
"Рассматривается ли в качестве возможного соперника Казахстан? Нет. Казахстан находится в УЕФА, у них чуть больше официальных матчей", - цитирует Митрофанова Sport24.

Вчера, 21-го марта сборная России одержала победу над Сербией в товарищеском матче на стадионе московского "Динамо" со счетом 4:0. 25-го числа национальная команда России сыграет с Парагваем на этом же поле. Ранее было объявлено, что 8-го июня сборная России сыграет со сборной Беларуси в Минске.

Сборная России Сборная Казахстана Максим Митрофанов
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