"Рассматривается ли в качестве возможного соперника Казахстан? Нет. Казахстан находится в УЕФА, у них чуть больше официальных матчей", - цитирует Митрофанова Sport24.
Вчера, 21-го марта сборная России одержала победу над Сербией в товарищеском матче на стадионе московского "Динамо" со счетом 4:0. 25-го числа национальная команда России сыграет с Парагваем на этом же поле. Ранее было объявлено, что 8-го июня сборная России сыграет со сборной Беларуси в Минске.
Генеральный секретарь РФС Митрофанов заявил, что Россия не планирует играть с Казахстаном
Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что сборная России не будет играть с Казахстаном.
Фото: РФС