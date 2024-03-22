"Мы видим, что у российских футболистов стало больше игрового времени, об этом говорит статистика. Молодые россияне чаще играют. Это радует. Зарплаты снизились, в том числе за счет лимита", - заявил Дюков.
Напомним, с сезона 2022/23 в чемпионате был введен новый лимит на легионеров. Согласно новому правилу, в заявке каждой команды на сезон должно находиться не более 13 иностранных футболистов, считающихся легионерами. При этом одновременно на поле могут находиться лишь 8 футболистов, попадающих под лимит.
Ранее в РПЛ действовал другой лимит на легионеров: в заявку из 25-ти человек на сезон можно было включать не более восьми иностранцев. При этом количество одновременно находящихся на поле легионеров никак не регламентировалось.
Источник: "РБ Спорт"
Дюков: у российских футболистов стало больше игрового времени. Зарплаты снизились, в том числе за счет лимита
Президент РФС Александр Дюков рассказал о влиянии лимита на легионеров на российский футбол.
Фото: "Чемпионат"