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Дюков: у российских футболистов стало больше игрового времени. Зарплаты снизились, в том числе за счет лимита

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Президент РФС Александр Дюков рассказал о влиянии лимита на легионеров на российский футбол.
Фото: "Чемпионат"
"Мы видим, что у российских футболистов стало больше игрового времени, об этом говорит статистика. Молодые россияне чаще играют. Это радует. Зарплаты снизились, в том числе за счет лимита", - заявил Дюков.

Напомним, с сезона 2022/23 в чемпионате был введен новый лимит на легионеров. Согласно новому правилу, в заявке каждой команды на сезон должно находиться не более 13 иностранных футболистов, считающихся легионерами. При этом одновременно на поле могут находиться лишь 8 футболистов, попадающих под лимит.

Ранее в РПЛ действовал другой лимит на легионеров: в заявку из 25-ти человек на сезон можно было включать не более восьми иностранцев. При этом количество одновременно находящихся на поле легионеров никак не регламентировалось.

Источник: "РБ Спорт"

РФС
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