Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов рассказал о возможном введении системы плей-офф в Российской Премьер-Лиге. По словам Митрофанова, инициаторы данной идеи недостаточно проработали ее и с того момента ничего не изменилось, не было заседания комитета или рабочей группы.
«Идея умерла? Не знаю. Исхожу из документов. Мы создали рабочую группу, сформировали её состав. Ждём результатов. Пока их нет», - передает слова Митрофанова «РБ Спорт».
Митрофанов – о введении плей-офф в РПЛ: создали рабочую группу, пока результатов нет
Генсек РФС Максим Митрофанов поделился информацией о возможном введении системы плей-офф в РПЛ.
Фото: РФС