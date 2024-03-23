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Пресс-служба "Нефтчи": мы понимаем скорбь и траур, с пониманием относимся к отмене товарищеского матча со "Спартаком"

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Футбольный клуб "Нефтчи" прокомментировал отмену контрольного поединка с московским "Спартаком".
Фото: ФК "Нефтчи"
"Мы понимаем скорбь и траур, с пониманием относимся к отмене товарищеского матча против "Спартака". Мы обязательно сыграем с ними в ближайшем будущем", - цитирует "Матч ТВ" пресс-службу "Нефтчи".

Товарищеская игра между азербайджанским "Нефтчи" и московским "Спартаком" должна была состояться в субботу, 23 марта, в Баку. "Красно-белые" объявили об отмене матча за полтора часа до стартового свистка.

Напомним, вчера, 22 марта, в красногорском "Крокус Сити Холле" неизвестные открыли стрельбу. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.

Нефтчи Спартак Товарищеские матчи
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