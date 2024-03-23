- Таково решение тренера. В Кубке я получил свой шанс, но меня сняли с игры из-за желтой карточки. Я не знаю, что произойдет дальше, но буду бороться за свои минуты, за команду. Сделаю все возможное, чтобы "Оренбург" остался в Премьер-Лиге. Сейчас я думаю только про сохранение прописки. Я почти 4 года в команде и очень надеюсь, что "Оренбург" не вылетит. А буду я играть или нет - все может поменяться через неделю.
Ренато Гойкович, выступающий на позиции центрального защитника, перебрался в "Оренбург" в сентябре 2020 года в качестве свободного агента. Действующее соглашение 28-летнего игрока сборной Боснии и Герцеговины с клубом истекает летом этого года. В текущем сезоне Гойкович принял участие в 14 матчах за оренбуржцев в РПЛ и в 5 играх Кубка России, в которых не отличился голевыми действиями.
После 20 сыгранных туров чемпионата России "Оренбург" набрал 19 очков и находится в зоне стыковых матчей. От зоны прямого вылета в Первую лигу команду Гойковича отделяет на данный момент всего пять баллов.
Источник: "РБ Спорт"
Гойкович: буду бороться за свои минуты, за команду. Очень надеюсь, что "Оренбург" не вылетит
Защитник "Оренбурга" Ренато Гойкович высказался о своем игровом времени и о положении команды в РПЛ.
Фото: ФК "Оренбург"