"Выражаю уважение и соболезнования жертвам этого ужасного теракта. У футболистов нет планов покидать Россию в связи с произошедшим", - цитирует Параху "СЭ".
22-го марта в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл" произошел теракт. Неизвестные люди в камуфляже открыли стрельбу по посетителям концерта, после чего устроили пожар. По сообщениям СМИ, число жертв превысило сотню людей. Товарищеский матч между сборными России и Парагвая, который должен был быть сыгран в Москве 25-го марта, был отменен.
Агент Медины, Дуарте и Бальбуэна: игроки не планируют покидать Россию в связи с терактом
Футбольный агент Агусто Параха, представляющий интересы защитника "Динамо" Фабиана Бальбуэна, а также игроков "Спартака" Алексиса Дуарте и Хесуса Медины, заявил, что его клиенты не рассматривают вариант с отъездом из России.
Фото: ФК "Спартак"