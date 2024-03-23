Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Торпедо
Перенесён
Кубань
Ленинградец
Перенесён
Арсенал Тула
КАМАЗ
Перенесён
Енисей
Тюмень
Перенесён
СКА Хабаровск

Товарищеские матчи. Сборные

Ирландия
0 - 0 0 0
БельгияЗавершен
Словакия
0 - 2 0 2
АвстрияЗавершен
Англия
22:00
БразилияНе начат
Дания
22:00
ШвейцарияНе начат
Тунис
23:00
ХорватияНе начат
Франция
23:00
ГерманияНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Црвена Звезда
0 - 0 0 0
ЗенитПерерыв

Агент Медины, Дуарте и Бальбуэна: игроки не планируют покидать Россию в связи с терактом

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Футбольный агент Агусто Параха, представляющий интересы защитника "Динамо" Фабиана Бальбуэна, а также игроков "Спартака" Алексиса Дуарте и Хесуса Медины, заявил, что его клиенты не рассматривают вариант с отъездом из России.
Фото: ФК "Спартак"
"Выражаю уважение и соболезнования жертвам этого ужасного теракта. У футболистов нет планов покидать Россию в связи с произошедшим", - цитирует Параху "СЭ".

22-го марта в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл" произошел теракт. Неизвестные люди в камуфляже открыли стрельбу по посетителям концерта, после чего устроили пожар. По сообщениям СМИ, число жертв превысило сотню людей. Товарищеский матч между сборными России и Парагвая, который должен был быть сыгран в Москве 25-го марта, был отменен.

Спартак Динамо Хесус Медина Дуарте Фабиан Бальбуэна
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится