Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев высказался относительно игры полузащитников сборной России Александра Головина и Алексея Миранчука в матче против национальной команды Сербии. Напомним, что 21 марта состоялся матч сборных России и Сербии, по результатам которого подопечные Валерия Карпина смоги одержать разгромную победу со счетом 4:0.
«Мне понравилась игра Головина в матче с Сербией. Он самый настоящий профессионал. Еще мне понравились Арсен Захарян и Алексей Миранчук. Ребятам из РПЛ надо у них учиться. Головин бережет силы и много не бегает, а техника у него есть. Он грамотно играет», - передает слова Пономарева «РБ Спорт».
Экс-игрок ЦСКА Пономарев: ребятам из РПЛ нужно учиться у Миранчука и Головина
Экс-игрок ЦСКА Владимир Пономарев поделился своим мнением об игре Александра Головина и Алексея Миранчука в матче против сборной Сербии.
Фото: РФС