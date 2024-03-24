Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин высказался относительно прогресса футболистов сборной России в РПЛ и европейских чемпионатах. По словам Масалитина, если игрок хочет проявить себя в европейском чемпионате, то следует ехать в ту команду, где он будет попадать в состав, а не сидеть на скамейке запасных. Также Масалитин отметил, что желательно выбирать клуб, участвующий в еврокубковых турнирах и ведущий борьбу за медали внутри собственного чемпионата.
«Головин – яркий пример того, почему надо уезжать играть за рубеж. Там он сделал себе карьеру. Посмотрите, как вырос его уровень. Здесь бы он дорос до такого уровня? Вряд ли», - передает слова Масалитина «Евро-футбол.ру».
Масалитин: вряд ли бы Головин дорос до своего нынешнего уровня в РПЛ
Экс-игрок ЦСКА Валерий Масалитин поделился своим мнением относительно прогресса футболистов.
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