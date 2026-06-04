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"Он был как Ибрагимович". Слишкович сравнил Соболева и Дурана

Экс-рулевой "Спартака" Владимир Слишкович сравнил выступления нападающих "Зенита" Александра Соболева и Джона Дурана.
Фото: ФК "Зенит"
Специалист заявил, что россиянин заметно превзошёл своего конкурента по игре и влиянию на команду.

- В этом моменте Соболев для Дурана был как Златан Ибрагимович. Огромная разница в пользу Александра! Конкуренции не существовало, потому что Соболев показал, что на голову сильнее Дурана, - приводит слова Слишковича "Спорт-Экспресс".

Колумбиец присоединился к петербургскому клубу зимой на правах аренды из "Аль-Насра". Однако со временем место основного форварда закрепилось за Соболевым. В минувшем сезоне россиянин отметился 16 результативными действиями во всех турнирах, тогда как Дуран забил два мяча в девяти матчах.

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