"Он был как Ибрагимович". Слишкович сравнил Соболева и Дурана

Фото: ФК "Зенит"

- В этом моменте Соболев для Дурана был как Златан Ибрагимович. Огромная разница в пользу Александра! Конкуренции не существовало, потому что Соболев показал, что на голову сильнее Дурана, - приводит слова Слишковича "Спорт-Экспресс"

Специалист заявил, что россиянин заметно превзошёл своего конкурента по игре и влиянию на команду.Колумбиец присоединился к петербургскому клубу зимой на правах аренды из "Аль-Насра". Однако со временем место основного форварда закрепилось за Соболевым. В минувшем сезоне россиянин отметился 16 результативными действиями во всех турнирах, тогда как Дуран забил два мяча в девяти матчах.