Генич рассказал, как могла бы выступить Россия на ЧМ-2026

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- Но если бы мы все-таки попали в финальный турнир, все зависело бы от жеребьевки. Да и от многих других факторов. Вполне допускаю, что в плей-офф мы бы не вышли, - приводит слова Генича "Советский спорт"

По словам комментатора, команде Валерия Карпина было бы непросто пройти отборочный цикл и завоевать путёвку на турнир.С марта 2022 года российские сборные и клубы остаются вне официальных турниров под эгидой ФИФА и УЕФА.