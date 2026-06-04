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Генич рассказал, как могла бы выступить Россия на ЧМ-2026

Константин Генич поделился мнением о том, каких результатов могла бы добиться сборная России на чемпионате мира 2026 года.
Фото: РФС
По словам комментатора, команде Валерия Карпина было бы непросто пройти отборочный цикл и завоевать путёвку на турнир.

- Но если бы мы все-таки попали в финальный турнир, все зависело бы от жеребьевки. Да и от многих других факторов. Вполне допускаю, что в плей-офф мы бы не вышли, - приводит слова Генича "Советский спорт".

С марта 2022 года российские сборные и клубы остаются вне официальных турниров под эгидой ФИФА и УЕФА.

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