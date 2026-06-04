Сычёв отреагировал на возможный отъезд Батракова в Европу

- Я считаю, что ему нужно уезжать. Приглашение от "ПСЖ", двукратного победителя Лиги чемпионов - такое не всегда приходит. Я считаю, что это оценка уровня мастерства, работы футболиста, - приводит слова Сычёва "Спорт день за днём".
Ранее сообщалось, что парижский клуб сохраняет интерес к Батракову и продолжает прорабатывать возможность его приобретения. В прошедшем чемпионате хавбек стал одним из самых результативных игроков РПЛ: в 28 матчах он набрал 23 очка по системе "гол+пас", забив 13 мячей и отдав 10 результативных передач.