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Сычёв отреагировал на возможный отъезд Батракова в Европу

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычёв поддержал возможный переход Алексея Батракова в европейский топ-клуб.
Фото: ФК "Локомотив"
По мнению экс-футболиста, интерес со стороны "ПСЖ" говорит о высоком уровне полузащитника "Локомотива".

- Я считаю, что ему нужно уезжать. Приглашение от "ПСЖ", двукратного победителя Лиги чемпионов - такое не всегда приходит. Я считаю, что это оценка уровня мастерства, работы футболиста, - приводит слова Сычёва "Спорт день за днём".

Ранее сообщалось, что парижский клуб сохраняет интерес к Батракову и продолжает прорабатывать возможность его приобретения. В прошедшем чемпионате хавбек стал одним из самых результативных игроков РПЛ: в 28 матчах он набрал 23 очка по системе "гол+пас", забив 13 мячей и отдав 10 результативных передач.

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