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Генсек РФС Митрофанов: я бы хотел, чтобы завтра нас вернули в еврокубки, но это невозможно

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Максим Митрофанов, занимающий должность генерального секретаря РФС, рассказал о перспективах возвращения России в международные соревнования.
Фото: официальный сайт РФС
"Я бы хотел, чтобы завтра нас вернули в еврокубки, но это невозможно. Я рассчитываю, что УЕФА как можно быстрее примет это решение. На чемпионат Европы в 2024 году мы попасть уже не можем по спортивным причинам - это логично. Дальше стартуют новые соревнования, на которые мы хотим быть допущенными. Это наша задача. Мы хотим попасть в каждое ближайшее соревнование", - заявил Митрофанов.

Сборная России и российские клубы отстранены от участия в соревнованиях под эгидой УЕФА. Ближайший Чемпионат Европы пройдет летом 2024-го года в Германии, а Россия не примет в нем участие, поскольку не была допущена до отборочного этапа соревнования. Ранее обсуждался возможный допуск для участия в международных турнирах для игроков юношеских сборных из России, однако и эта инициатива не была реализована.

Напомним, со следующего сезона изменится регламент Лиги Чемпионов. Число команд увеличится до 36-ти. Все команды будут помещены в единую таблицу без разделения на квартеты, а количество матчей на групповом этапе возрастет до восьми.

Источник: "РБ Спорт"

РФС УЕФА Максим Митрофанов
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