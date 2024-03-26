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Митрофанов: говорят, "Зенит" всем платил огромные деньги, но Боаш на разрыве контрактов в Европе получил в разы больше

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Экс-генеральный директор "Зенита" Максим Митрофанов прокомментировал зарплаты европейских тренеров во главе сине-бело-голубых.
Фото: Getty Images
- У Боаша была отличная мотивация от Спаллетти - он сильно моложе, очень современный тренер. "Зенит" давал ему возможность реализовывать свои идеи, быть чемпионом и победителем. Тот же Луческу приходил с другой задачей - от него требовали перестроить команду, привлекать больше россиян. Сложностей ни с кем в переговорах не было, все очень хотели работать. Конечно, всегда можно сказать, что "Зенит" всем платил огромные деньги, но это не так. Боаш на разрыве контрактов в Европе заработал в разы больше, чем у нас. А мы никому не предлагали зарплату больше, чем была у Спаллетти. Сам Лучано при этом получал сильно меньше Адвоката, - цитирует Митрофанова "Чемпионат".

46-летний португальский специалист Андре Виллаш-Боаш возглавил петербургский "Зенит" после увольнения проработавшего в клубе четыре с лишним года итальянского главного тренера Лучано Спаллетти в марте 2014 года и работал в должности наставника сине-бело-голубых до мая 2016 года. Под руководством португальца петербуржцы стали чемпионами Российской премьер-лиги в сезоне-2014/2015 и обладателями Кубка России-2015/2016, а также выиграли национальный Суперкубок в 2015 году.

До прихода в "Зенит" Виллаш-Боаш работал главным тренером в португальских "Академике" и "Порту", а также лондонских "Челси" и "Тоттенхэме", после завершения этапа карьеры в Петербурге - в китайском "Шанхай СИПГ" и французском "Марселе".

Зенит Виллаш-Боаш Максим Митрофанов
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