"Российские игроки деградируют в "Спартаке"? Не знаю, не могу об этом судить. Со стороны на себя не смотрю, судить об этом, оценивать - дело экспертов, тренеров. В сборную было вызвано 4 игрока "Спартака"? Бывало больше, но бывало и меньше. Так что, думаю, это ни о чем конкретном не говорит", - поделился Зиньковский.
На весенние матчи сборной России против Сербии и Парагвая были вызваны четыре игрока "Спартака". Главный тренер национальной команды Валерий Карпин привлек к сбору вратаря Александра Максименко, защитника Даниила Хлусевича, полузащитника Данила Пруцева и, собственно, самого Антона Зиньковского.
В чемпионате России "Спартак" за 10 матчей до конца чемпионата идет на 6-й строчке в РПЛ. На счету "красно-белых" 31 очко в 20-ти матчах чемпионата России.
Источник: "РБ Спорт"
Зиньковский: российские игроки деградируют в "Спартаке"? Судить экспертам
Вингер "Спартака" Антон Зиньковский поделился мнением о развитии российских игроков в составе "красно-белых".
Фото: официальный сайт "Спартака"