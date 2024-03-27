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Зиньковский: российские игроки деградируют в "Спартаке"? Судить экспертам

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Вингер "Спартака" Антон Зиньковский поделился мнением о развитии российских игроков в составе "красно-белых".
Фото: официальный сайт "Спартака"
"Российские игроки деградируют в "Спартаке"? Не знаю, не могу об этом судить. Со стороны на себя не смотрю, судить об этом, оценивать - дело экспертов, тренеров. В сборную было вызвано 4 игрока "Спартака"? Бывало больше, но бывало и меньше. Так что, думаю, это ни о чем конкретном не говорит", - поделился Зиньковский.

На весенние матчи сборной России против Сербии и Парагвая были вызваны четыре игрока "Спартака". Главный тренер национальной команды Валерий Карпин привлек к сбору вратаря Александра Максименко, защитника Даниила Хлусевича, полузащитника Данила Пруцева и, собственно, самого Антона Зиньковского.

В чемпионате России "Спартак" за 10 матчей до конца чемпионата идет на 6-й строчке в РПЛ. На счету "красно-белых" 31 очко в 20-ти матчах чемпионата России.

Источник: "РБ Спорт"

Спартак Антон Зиньковский Сборная России
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