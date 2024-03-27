- Кто мешает остальным быть такими же, как "Зенит"? Кто мешает "Спартаку" быть на первом месте? Если только гороскопы. Может быть, их гороскоп реально не сходится на чемпионстве. Рецепт простой: покупаешь хороших легионеров, даешь тренеру работать, не мешаешь и ждешь результата. Все.
По итогам 20 сыгранных туров московский "Спартак" располагается на шестой строчке в турнирной таблице российской Премьер-лиги. "Красно-белые" набрали 31 очко и отстают от призовой тройки на 7 очков, а от лидирующего "Зенита" - на 9 баллов. После возобновления чемпионата России после зимней паузы столичная команда не одержала ни одной победы, сыграв вничью с "сине-бело-голубыми" (0:0) и потерпев поражение от воронежского "Факела" (0:2).
Источник: "Матч ТВ"
Божович: кто мешает "Спартаку" быть на первом месте? Если только гороскопы
Миодраг Божович поделился мыслями о чемпионской гонке в текущем сезоне РПЛ.
Фото: "Матч ТВ"