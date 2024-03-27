"Краснодар" стартанул неважно. Чтобы находиться рядом с "Зенитом", им нужна победа над «Локомотивом». Но у "железнодорожников" интересная, быстрая команда. Я бы даже сказал, что они в этом похожи. Будет ли дополнительным импульсом смена тренера в "Краснодаре"? Не знаю. Как это скажется, покажут результаты. Мусаев знает эту команду, он уже работал там, знает психологию футболистов, знает Галицкого, знает все требования", - заявил Колыванов.
"Краснодар" занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата России. В активе "горожан" 39 очков в 20-ти матчах. Поражение в 20-м туре от "Ростова" (1:2) привело к тому, что "Краснодар" опустился с первого места в чемпионской гонке. Сейчас санкт-петербургский "Зенит" обходит "горожан" на 1 очко. В последних 10-ти матчах сезона руководить командой будет российский тренер Мурад Мусаев, сменивший на посту главного тренера сербского специалиста Владимира Ивича.
В активе "Локомотива" 32 очка в 20-ти матчах. Столько же очков у московского ЦСКА. Столичные клубы делят между собой 4-5 места. В первых двух турах весенней части чемпионата России "железнодорожники" уступили "Динамо" (1:2) и сыграли вничью с "Сочи" (2:2). Матч между "Локомотивом" и "Краснодаром" пройдет 31-го марта в воскресенье и будет закрывать программу 22-го тура РПЛ.
Источник: "legalbet"
Колыванов - о матче с "Локомотивом": чтобы быть рядом с "Зенитом", "Краснодару" нужна победа
Экс-наставник "Уфы" и "Торпедо" Игорь Колыванов поделился ожиданиями от матча 22-го тура РПЛ между "Локомотивом" и "Краснодаром".
Фото: "Чемпионат"