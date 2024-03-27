По информации источника, бывший игрок "Спартака" и "Динамо" Александр Ташаев завершил карьеру в 29 лет, несмотря на то, что у игрока были предложения от клубов из Медиалиги.
Ташаев выступал за московские "Динамо" и "Спартак", а также за "Ротор", "Аланию" и "Рубин". На счету вингера 80 матчей в российском чемпионате, восемь забитых мячей и одиннадцать результативных передач. Также - 68 встреч в Первой лиге, два забитых гола и двенадцать голевых передач.
Источник: "Евро-Футбол"
Источник: Александр Ташаев завершил игровую карьеру в возрасте 29-ти лет
Фото: ФК "Спартак"