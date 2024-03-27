"Проиграли, потому что, наверное, где-то были не готовы, в чём-то были слабее, вот соперники и воспользовались моментом. Напряженности нет - внутри команды всё спокойно и хорошо", - цитирует Горшкова Metaratings.
В текущем сезоне Юрий Горшков провел за самарские "Крылья Советов" 25 матчей и отметился двумя забитыми мячами и одной голевой передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего игрока в 2,5 миллионов евро. После 20-ти сыгранных клубов команда Игоря Осинькина занимает восьмое место в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 29 очков. После зимней паузы команда проиграла оба матча в рамках РПЛ (0:2 от ЦСКА и 0:2 от "Ростова").
Защитник "Крыльев Советов" Горшков: в команде нет напряженности из-за последних результатов
Защитник "Крыльев Советов" Юрий Горшков прокомментировал текущее эмоциональное состояние команды.
Фото: ФК "Крылья Советов"