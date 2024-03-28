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Балахнин: кто ещё может тренировать сборную, если не Карпин?

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Бывший тренер "Ростова" Сергей Балахнин высказался о главном тренере сборной России Валерии Карпине.
Фото: РФС
"Большого выбора у нас нет. Кто ещё может тренировать сборную, если не Карпин? Ну если только Семак. Он реальная кандидатура на этот пост, но сейчас он занят. Сложно говорить на эту тему, когда у нас нет официальных игр", - цитирует Балахнина "Чемпионат".

Валерий Карпин возглавляет сборную России с 2021 года. В прошлом году национальная команда России провела восемь товарищеских матчей, в которых одержала три победы и четыре раза сыграла вничью. 21-го марта сборная России одержала победу над Сербией в товарищеской встрече, которая прошла в Москве, со счетом 4:0. Контракт Валерия Георгиевича с РФС истекает в конце июля этого года.

Балахнин Валерий Карпин Сборная России
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