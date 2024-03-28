"Кто ему пожмет руку? Может, какие-то единицы скажут ему: "Молодец". Но зачем он говорит это сейчас? Почему он не сказал это в момент, когда уходил из "Спартака"? Это выглядит смешно. Сейчас из хорошей команды он может говорить все, что угодно. Для меня Тедеско как был непонятно кем, так и остался. Скачущий по бровке нефутбольный человек", - цитирует Мостового "СЭ".
Бывший главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско в интервью заявил, что к нему с уважением относятся в Москве и все готовы пожать ему руку за работу в российском клубе. На данный момент специалист работает со сборной Бельгии, с которой он отправится на Евро-2024 этим летом. Также специалист работал в "Шальке 04", "Хоффенхайме" и "РБ Лейпциге". После 20-ти сыгранных туров "красно-белые" занимают шестое место в турнирной таблице российского чемпионата и отстают от лидирующего петербургского "Зенита" на девять очков. Главным тренером московского клуба является Гильермо Абаскаль.
Мостовой - о Тедеско: кто ему пожмет руку? Для меня Тедеско как был непонятно кем, так и остался
Экс-игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал слова Доменико Тедеско об отношении к себе в Москве.
Фото: ФК "Спартак"