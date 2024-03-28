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Салтыков: для меня “Пари НН” не самая приятная команда

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Полузащитник “Крыльев Советов” Никита Салтыков ответил на вопрос о том, против кого в РПЛ был самый трудный матч.
Фото: ПФК "Крылья Советов"
— С “Пари НН”. Для меня это не самая приятная команда. Но у нее такой стиль игры, и за это нельзя ее осуждать. Она просто выбрала путь игры вторым номером.

После 21 тура чемпионата России по футболу нижегородский “Пари НН” имеет в собственном активе 28 очков. Подопечные Сергея Юрана занимают девятое место в турнирной таблице. Отметим, что самарские “Крылья Советов” заработали 29 баллов. Коллектив Игоря Осинькина пребывает на восьмой строчке.

Источник: “РБ Спорт”

Салтыков Крылья Советов Нижний Новгород
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