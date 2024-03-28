Салтыков: для меня “Пари НН” не самая приятная команда

Полузащитник “Крыльев Советов” Никита Салтыков ответил на вопрос о том, против кого в РПЛ был самый трудный матч.

Фото: ПФК "Крылья Советов"





После 21 тура чемпионата России по футболу нижегородский “Пари НН” имеет в собственном активе 28 очков. Подопечные Сергея Юрана занимают девятое место в турнирной таблице. Отметим, что самарские “Крылья Советов” заработали 29 баллов. Коллектив Игоря Осинькина пребывает на восьмой строчке.



Источник: — С “Пари НН”. Для меня это не самая приятная команда. Но у нее такой стиль игры, и за это нельзя ее осуждать. Она просто выбрала путь игры вторым номером.После 21 тура чемпионата России по футболу нижегородский “Пари НН” имеет в собственном активе 28 очков. Подопечные Сергея Юрана занимают девятое место в турнирной таблице. Отметим, что самарские “Крылья Советов” заработали 29 баллов. Коллектив Игоря Осинькина пребывает на восьмой строчке.Источник: “РБ Спорт”